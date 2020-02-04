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 Жительница Маарет-ан-Нумана рассказала о соседстве с боевиками «Джебхат ан-Нусры»*

Жительница Маарет-ан-Нумана рассказала о соседстве с боевиками «Джебхат ан-Нусры»*
5:39   4 Февраля 2020
Весь мир

Жительница Маарет-ан-Нумана рассказала о соседстве с боевиками «Джебхат ан-Нусры»*

Жительница сирийского города Маарет-ан-Нуман Ума Халед рассказала в интервью ФАН о произволе, который творили джихадисты во время оккупации.

Город находился под оккупацией группировки «Джебхат ан-Нусра»* с 2012 года. Однако, для пожилой сирийки разницы нет в том, как называть террористов, для нее все они — ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Халед рассказала, что террористы всячески мучили сирийцев, не давая им выйти по гуманитарному коридору в безопасные районы. Они также угрожали убийством, если хоть кто-то попытается уйти с оккупированной территории.

Женщина отметила, что боевики оставили жители без питьевой воды и еды, а также похитили электрический трансформатор, оставив весь город без энергии и тепла.

«У нас был сосед, у которого был небольшой генератор электричества, чтобы он раздавал его соседям, добывал воду из колодца и приносил ее нам», — рассказала она.

По ее словам, боевики продавали газ и мазут по невысокой цене, но это не улучшало общей ситуации.

«Они вели постоянные минометные обстрелы, из-за них город постоянно бомбили. Они приносили нам смерть», - подчеркнула она.

Женщина также выразила радость в связи с недавним освобождением города, которое позволило ей вернуть жизнь в прежнее русло. В данный момент Халед и ее семья пытаются восстановить свой дом и найти работу.

Город Маарет-ан-Нуман, расположенный в провинции Идлиб, был освобожден от террористических группировок впервые с 2012 года. На текущий момент инженерные подразделения сирийской правительственной армии прочесывают окрестности и здания города, обезвреживая мины-ловушки и самодельные бомбы.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #джебхат ан-нусра

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