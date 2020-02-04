Газета Foreign Policy назвала кандидата на пост посла США в Белоруссии

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает кандидатуру Джули Фишер на должность посла США в Белоруссии. Об этом сообщает Foreign Policy.

Издание отмечает, что если Трамп предложит Фишер, то ее должен будет утвердить Конгресс США. Издание подчеркивает, что Фишер станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

На данный момент Фишер занимает должность помощника американского госсекретаря по Западной Европе и ЕС. Ранее в конце минувшего года она была временным поверенным в делах США в России.

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках евразийского турне посетил в субботу Минск, где провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Во время встречи Помпео подтвердил, что Вашингтон готов в ближайшее время назначить своего посла в Белоруссии.