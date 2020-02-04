Число жертв коронавируса в КНР увеличилось до 425 человек

Общее число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 20438 человек. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее днем сообщалось о 17205 заболевших и 361 погибшем в результате болезни.

В тяжелом состоянии находится 2788 человек. Выздоровели 632 пациента. За последний день выявлены 3235 новых случаев, при этом в Тайване, Макао и Гонконге новых случаев не зафиксировано.

Также у 3235 человек подозревается новый тип коронавируса. Почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с зараженными, находятся под наблюдением.

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в России, США, Великобритании, Японии, Италии, Франции, Германии, Финляндии, Канаде, Австралии, Южной Корее, Индии, ОАЭ, Камбодже, Сингапуре, Таиланде, Непале, Вьетнаме, Малайзии, на Шри-Ланке и Филиппинах.