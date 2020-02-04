Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

Россия начала производить зенитно-ракетные системы С-400 для Индии. Об этом сообщил РИА «Новости» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава Минторга рассказал, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал изготовлять системы С-400 для Индии. Он подчеркнул, что в целом все взятые сторонами обязательства реализуются в полном объеме.

Подчеркивается, что Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом.

Мантуров отметил, что также идет работа по созданию учебного центра в Индии.

В октябре 2018 года Нью-Дели и Москва подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Данную сделку эксперты называют крупнейшей в истории «Рособоронэкспорта». Завершение поставок пятого, последнего полкового комплекта С-400 планируется завершить в первой половине 2025 года.