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Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

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 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

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3:45   4 Февраля 2020
Весь мир

Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

Россия начала производить зенитно-ракетные системы С-400 для Индии. Об этом сообщил РИА «Новости» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава Минторга рассказал, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал изготовлять системы С-400 для Индии. Он подчеркнул, что в целом все взятые сторонами обязательства реализуются в полном объеме.

Подчеркивается, что Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом.

Мантуров отметил, что также идет работа по созданию учебного центра в Индии.

В октябре 2018 года Нью-Дели и Москва подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Данную сделку эксперты называют крупнейшей в истории «Рособоронэкспорта». Завершение поставок пятого, последнего полкового комплекта С-400 планируется завершить в первой половине 2025 года.

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Автор: Олег Королев
#индия #с-400

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