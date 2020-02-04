Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

 Поставки российского газа через Украину сократились в три раза

Поставки российского газа через Украину сократились в три раза
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

 Более двух тысяч боевиков «Аль-Каиды»* отправлены Турцией в Ливию

Более двух тысяч боевиков «Аль-Каиды»* отправлены Турцией в Ливию
Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

 Поставки российского газа через Украину сократились в три раза

Поставки российского газа через Украину сократились в три раза
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

Мантуров заявил, что Россия начала производство С-400 для Индии

 Более двух тысяч боевиков «Аль-Каиды»* отправлены Турцией в Ливию

Более двух тысяч боевиков «Аль-Каиды»* отправлены Турцией в Ливию
3:04   4 Февраля 2020
Весь мир

Более двух тысяч боевиков «Аль-Каиды»* отправлены Турцией в Ливию

Более двух тысяч боевиков «Аль-Каиды»* отправлены Турцией в Ливию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Ливию по меньшей мере 1,5 — 2 тысячи террористов, сообщил журналистам представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари.

На пресс-конференции аль-Мисмари рассказал, что Эрдоган отправил в Ливию около 1500–2000 тысячи боевиков «Аль-Каиды»*.

Ранее ФАН сообщал, что число завербованных Турцией для отправки в Ливию сирийских боевиков превысило несколько тысяч человек. В частности, несколько тысяч террористов проходят подготовку в турецких лагерях для последующей отправки на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Турция вербует боевиков на территории сирийского Африна и других населенных пунктов на северо-востоке Сирии.

В субботу арабское издание Arabitoday опубликовало доклад разведки Судана о сотрудничестве ячеек «Аль-Каиды»* в Ливии, действующих на территории республики, с ливийскими боевиками. В документе упомянуты различные фамилии, названы конкретные группировки. Стало также известно, что ПНС нанимает суданских боевиков.

Суданские разведчики также выяснили, что ливийские бандформирования контактируют с ливийскими бандами и террористами из «Аль-Каиды». Известно, что штаб-квартира группировки все еще находится в Судане, а сами боевики активно сотрудничают с ливийскими бандформированиями, обеспечивая ПНС обученными наемниками.

Напомним, с полуночи 12 января в Ливии сохраняется режим прекращения огня, который вступил в силу благодаря последовательной дипломатической работе России. Несмотря на это, боевики ПНС Ливии периодически устраивают вооруженные провокации, вынуждая военных ЛНА защищаться.

*«Аль-Каида» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...