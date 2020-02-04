Число жертв коронавируса в китайском Хубэе увеличилось до 414

Количество жертв коронавируса в китайской провинции Хубэе возросло до 414. Об этом сообщает государственный комитет здравоохранения региона.

Власти провинции выявили за прошедший день 64 новых жертвы, а также 2345 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составляет 13 522. 1242 новых случая зарегистрированы в городе Ухань, являющимся эпицентром болезни.

По состоянию на полночь вторника (19:00 мск, понедельник) 396 жителей провинции излечились от опасного заболевания.

Китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус 2019-nCoV. В понедельник число заразившихся в Китае достигло 17,2 тысячи человек, общее число погибших - 360. Еще более 150 человек заболели вне КНР, один из них погиб.