Корреспондент ФАН рассказал о ситуации в сирийском городе Маарет-ан-Нумана (провинция Идлиб), находившемся под контролем боевиков в течение восьми лет.

Сейчас город находится в плачевном состоянии — повсюду руины, большинство жилых районов разрушены, скульптуры и древние артефакты повреждены.

«Джебхат ан-Нусра»* долгое время удерживала Маарет-ан-Нуман, используя его в качестве одного из ключевых опорных пунктов. В ходе многолетней оккупации многие исторические и общественные объекты стали убежищами и штаб-квартирами боевиков, в том числе - известный археологический музей.

ФАН публикует видеозапись, на которой видно, что террористы превратили музей в штаб-квартиру после того, как распродали за бесценок большую часть музейных экспонатов.

Музей Маарет-ан-Нумана является одним из крупнейших музеев мозаичной живописи региона. В нем хранились древние фрески, картины, скульптуры и другие артефакты.

После окончательного разминирования военными бомб и мин-ловушек, а также открытия главных дорог, сирийские военные откроют все районы Маарет-ан-Нумана, вывезут обломки зданий и займутся планомерным восстановлением инфраструктуры. Сейчас город практически пуст, большинство мирных жителей его покинули.

*«Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ).