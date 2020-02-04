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Боевики «Джебхат ан-Нусры»* организовали штаб-квартиру в крупнейшем в Сирии музее фресок

Боевики «Джебхат ан-Нусры»* организовали штаб-квартиру в крупнейшем в Сирии музее фресок

 Представитель ЛНА аль-Мисмари сообщил, что главари наемников из Сирии получают миллион долларов

Представитель ЛНА аль-Мисмари сообщил, что главари наемников из Сирии получают миллион долларов
1:54   4 Февраля 2020
Весь мир

Боевики «Джебхат ан-Нусры»* организовали штаб-квартиру в крупнейшем в Сирии музее фресок

Боевики «Джебхат ан-Нусры»* организовали штаб-квартиру в крупнейшем в Сирии музее фресок

Корреспондент ФАН рассказал о ситуации в сирийском городе Маарет-ан-Нумана (провинция Идлиб), находившемся под контролем боевиков в течение восьми лет.

Сейчас город находится в плачевном состоянии — повсюду руины, большинство жилых районов разрушены, скульптуры и древние артефакты повреждены.

«Джебхат ан-Нусра»* долгое время удерживала Маарет-ан-Нуман, используя его в качестве одного из ключевых опорных пунктов. В ходе многолетней оккупации многие исторические и общественные объекты стали убежищами и штаб-квартирами боевиков, в том числе - известный археологический музей.

ФАН публикует видеозапись, на которой видно, что террористы превратили музей в штаб-квартиру после того, как распродали за бесценок большую часть музейных экспонатов.

Музей Маарет-ан-Нумана является одним из крупнейших музеев мозаичной живописи региона. В нем хранились древние фрески, картины, скульптуры и другие артефакты.

После окончательного разминирования военными бомб и мин-ловушек, а также открытия главных дорог, сирийские военные откроют все районы Маарет-ан-Нумана, вывезут обломки зданий и займутся планомерным восстановлением инфраструктуры. Сейчас город практически пуст, большинство мирных жителей его покинули.

*«Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#сирия #джебхат ан-нусра

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