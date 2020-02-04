Представитель ЛНА аль-Мисмари сообщил, что главари наемников из Сирии получают миллион долларов

Возглавляющие подразделения сирийских наемников, направляемых Турцией в Ливию, получают миллион долларов. Об этом сообщил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.

На пресс-конференции он сообщил, что каждый командующих крупным подразделением сирийских боевиков получает миллион долларов.

Ранее ФАН сообщал, что число боевиков, завербованных Турцией для отправки на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии превысило несколько тысяч человек. Известно, что Анкара перебросила в Триполи 2,6 тысячи боевиков вооруженных группировок Сирии. Подготовку в военных лагерях в Турции проходят еще 1,8 тысячи сирийских боевиков.

Вербовка наемников осуществляется на северо-востоке Сирии, в частности - на территории сирийского Африна. При этом сообщается, что переброшенные для помощи ПНС Ливии сирийские боевики десятками погибают в боях под Триполи.

Режим прекращения огня действует в Ливии с 12 января. Он стал возможен благодаря дипломатическим усилиям российского президента Владимира Путина. Несмотря на запрет на ведение любых боевых действий, поддерживающие ПНС силы периодически устраивают вооруженные провокации, вынуждая ЛНА защищаться.