ООН получила письмо о задержанных в Ливии гражданах РФ

ООН получила письмо от Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) об удерживаемых боевиками так называемого Правительства национального согласия россиянах. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

В начале июля СМИ сообщали, что в Триполи за «попытку повлиять на будущее Ливии» задержаны два россиянина — Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. В ФЗНЦ заявили, что оба сотрудника исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая политическую, гуманитарную и культурную ситуацию в стране.

Российский фонд направил главе ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в рамках берлинской конференции по Ливии обязательства и освободить россиян, которое опубликовали различные крупные СМИ. Аналогичные письма были направлены генсеку ООН Антониу Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.

Фархан Хак сообщил РИА «Новости», что в ООН получили письмо 24 января. По его словам, международная организация будет держать этот вопрос в поле зрения.