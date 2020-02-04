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0:45   4 Февраля 2020
Россия

Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

Россия начинает ограничивать въезд через воздушные пункты пропуска с территории Китая с 4 февраля. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Минтрансу РФ вместе с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с полночи вторника поручено временно ограничить въезд иностранцев с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через российскую государственную границу. Исключением является Шереметьево.

Меры не коснутся граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз, экипажей самолетов, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в РФ.

Также правительство поручило МИД КНР уведомить Китай и другие страны о предусмотренных мерах, подчеркнув их временный характер и особые обстоятельства их применения.

Добавляется, что органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых находятся воздушные пункты пропуска, нужно оказывать соответствующим федеральным органам  содействие в проведении работ, связанных с выполнением данного распоряжения. Также им поручено провести разъяснительную работу среди населения..

На прошлой неделе в Забайкальском крае и Тюменской области выявлены два случая коронавируса. Оба заболевшие - граждане КНР.

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Автор: Олег Королев
#россия #китай #коронавирус

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