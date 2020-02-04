Одиннадцать случаев заражения новым типом коронавируса выявили в ФРГ

Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария сообщило в понедельник, что на территории ФРГ число подтвержденных случаев заражения новым типом пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 11.

Как отмечает ведомство, в числе заразившихся ребенок, отец которого, сотрудник фирмы Webasto, ранее также сдал положительный тест на вирус 2019-nCoV. До этого в конце января именно в фирме Webasto были выявлены первые случаи заболевания пневмонией нового типа в Германии.

Также ведомство уточняет, что на территории федеральной земли Бавария всего выявлено девять случаев заражения коронавирусом, еще двое инфицированных находились в числе граждан, которые 1 февраля Бундесвер эвакуировал на самолете из китайского города Ухань, откуда и начала распространяться пневмония нового типа.

Все эвакуированные из Уханя граждане ФРГ – более ста человек – в настоящее время находятся на карантине, их разместили в казарме одной из военных частей в федеральной земле Рейнланд-Пфальце.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса в Китае была зафиксирована в конце декабря 2019 года. К настоящему времени число заразившихся в одном только Китае превысило 17 тысяч человек, более 360 заболевших скончались. Также единичные случаи заражения зафиксированы более чем в десяти странах, в том числе в Европе и в США. Всемирная организация здравоохранения признала происходящее чрезвычайной ситуацией международного значения.