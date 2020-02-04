Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

 Поставки российского газа через Украину сократились в три раза

Поставки российского газа через Украину сократились в три раза
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил о контроле армией 90 процентов Ливии

Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил о контроле армией 90 процентов Ливии

 Одиннадцать случаев заражения новым типом коронавируса выявили в ФРГ

Одиннадцать случаев заражения новым типом коронавируса выявили в ФРГ
Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

 Поставки российского газа через Украину сократились в три раза

Поставки российского газа через Украину сократились в три раза
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил о контроле армией 90 процентов Ливии

Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил о контроле армией 90 процентов Ливии

 Одиннадцать случаев заражения новым типом коронавируса выявили в ФРГ

Одиннадцать случаев заражения новым типом коронавируса выявили в ФРГ
0:24   4 Февраля 2020
Весь мир

Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил о контроле армией 90 процентов Ливии

Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил о контроле армией 90 процентов Ливии

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) находятся во всех военных округах страны в полной боевой готовности, заявил представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, ЛНА сейчас контролирует 90 процентов Ливии.

«Наши силы в полной готовности во всех военных округах, начиная от Тобрука до аль-Куфра, в Триполи, в Западном регионе», — подчеркнул ливийский генерал.

Также аль-Мисмари напомнил, что все указанные районы стали безопасными благодаря силам фельдмаршала Халифы Хафтара.

Боевые действия на северо-западе Ливии были прекращены 12 января, когда ЛНА и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии согласилось с предложением России прекратить огонь. На текущий момент в Ливии соблюдается режим прекращения огня, но не смотря на это, силы ПНС все чаще устраивают атаки, вынуждая ЛНА защищаться. Провокации боевиков ПНС ставят под угрозу весь достигнутый прогресс по перемирию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...