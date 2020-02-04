Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил о контроле армией 90 процентов Ливии

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) находятся во всех военных округах страны в полной боевой готовности, заявил представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, ЛНА сейчас контролирует 90 процентов Ливии.

«Наши силы в полной готовности во всех военных округах, начиная от Тобрука до аль-Куфра, в Триполи, в Западном регионе», — подчеркнул ливийский генерал.

Также аль-Мисмари напомнил, что все указанные районы стали безопасными благодаря силам фельдмаршала Халифы Хафтара.

Боевые действия на северо-западе Ливии были прекращены 12 января, когда ЛНА и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии согласилось с предложением России прекратить огонь. На текущий момент в Ливии соблюдается режим прекращения огня, но не смотря на это, силы ПНС все чаще устраивают атаки, вынуждая ЛНА защищаться. Провокации боевиков ПНС ставят под угрозу весь достигнутый прогресс по перемирию.