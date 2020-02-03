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 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
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23:24   3 Февраля 2020
Весь мир

МО сообщило о новой провокации с химоружием, которую в Идлибе готовят «Белые каски»

МО сообщило о новой провокации с химоружием, которую в Идлибе готовят «Белые каски»

Родственники боевиков, которые были вывезены из южных провинций Сирии, будут участвовать в новой провокации с химическим оружием, которую готовит в Идлибе организация «Белые каски».

Об этом в понедельник вечером сообщает российское Министерство обороны, отмечая, что в провокации, по имеющейся информации, будет задействовано около 200 человек.

Также приводится сообщение Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) о том, что «Белые каски» доставили к месту съемок якобы последствий химической атаки в провинции Идлиб 400 литров химраствора на двух пикапах.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #идлиб #провокация #боевики #политика #весь мир #химоружие #съемки #белые каски

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