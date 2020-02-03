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23:15   3 Февраля 2020
Весь мир

МИД Ирана требует от США снять санкции и вернуться к переговорам

МИД Ирана требует от США снять санкции и вернуться к переговорам

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что у Тегерана нет и не будет никаких двусторонних договоренностей с Вашингтоном.

При этом Мусави заявил, что Соединенные Штаты Америки должны вернуться к тем условиям, которые существовали до 2017 года, отменить введенные против Ирана санкции и вернуться к переговорам в формате «5+1».

Также американцы должны покаяться и компенсировать Тегерану все убытки, добавил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ситуация на Ближнем востоке серьезно обострилась в начале 2020 года, после того, как 3 января в международном аэропорту Багдада в результате нанесенного американскими Вооруженными силами ракетного удара погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ответ признал Пентагон террористической организацией и нанес ракетные удары по расположенным в Ираке американским военным базам. Таким образом Ираке превратился в площадку для выяснения отношений между третьими странами и население этой страны вышло на улицы с массовыми протестами против сложившейся ситуации.

Помимо Ирака, против американского присутствия выступают и другие ближневосточные страны, где не только митингующие, но и политики все чаще вспоминают лозунг «Янки, гоу хоум!».

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Автор: Александр Люблинский
#сша #мид #иран #переговоры #политика #весь мир #ближний восток

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