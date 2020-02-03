Макрон отметил эффективность диалога с Россией по украинскому урегулированию

«Идея дать новый старт диалогу с Россией показала в последние недели, что это более эффективно для тех, кто опасается за ситуацию и хочет, чтобы она разрешилась», — сказал французский лидер, выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Макрон напомнил также, что в последние годы главы государств, входящих в «нормандскую четверку», не проводили встреч и не обсуждали выполнение сторонами украинского конфликта минских договоренностей.

«С момента, когда были перезапущены отношения с Россией, мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель смогли достичь продвижения, которого до этого момента не было», — подчеркнул Макрон, напомнив об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, который состоялся в конце 2019 года.

Саммит «нормандской четверки», участие в котором приняли лидеры России, Украины, Франции и ФРГ, после трехлетнего перерыва состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

В итоговом коммюнике участники встречи подтвердили, что минские соглашения остаются базисом для урегулирования конфликта на востоке Украины, призвали стороны к разведению сил на линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве «формулы Штайнмайера». А также лидеры стран договорились провести повторную встречу в нормандском формате через четыре месяца.