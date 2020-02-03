Крымская блокадница оценила подарки чиновниц в шубах и не поняла, за что их уволили

Одна из керченских блокадниц, которую поздравили хлебом и медалью, осталась довольна поздравлениями и не поняла, за что уволили экс-председателя горсовета Майю Хужину и ее зама Ларису Щербулу. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

По словам Евгении Александровны, чиновники в Керчи поздравляют блокадников каждый год. Сначала с поздравлениями к ней приходили соцработники, которые принесли полный пакет продуктов, а затем пришли чиновницы с цветами и даже подарили медаль.

«Зачем вот не разобравшись не зная ничего, говорят… В этом году вот этот знак нагрудный, очень красивый, знак керченского горисполкома, шикарный букет и пирог с мясом! Ну никаких батонов-то не было! Я уверена, ни один блокадник не будет оскорблен хлебом, любым, а тут пирог с мясом!», – возмутилась Евгения Александровна.

Женщина уверена, что кому-то просто нужен был повод, чтобы уволить чиновниц и дело было вовсе не в их шубах.

«Какое они совершили преступление, а? Норковые шубы надели? Надо было убрать – сделайте как-то по-другому, зачем вот это раздувать? И нас по всем каналам теперь крутят. Кому это надо? Вот прославились!», – расстроенно заявила Евгения Александровна.

30 января Власти Керчи поздравили проживающих в городе пенсионеров-блокадников с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда. Одна из чиновниц выложила фото мероприятия в Сеть, чем очень возмутила горожан. Чиновницы дарили ветеранам очень скромные подарки, находясь при этом в дорогих шубах. После скандала чиновницы подали в отставку.