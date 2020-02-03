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22:00   3 Февраля 2020
Россия

Поставки российского газа через Украину сократились в три раза

Поставки российского газа через Украину сократились в три раза

Объем газа, который российская компаний «Газпром» в январе 2020 года поставила европейским странам через украинскую газотранспортную систему составил всего 2,55 миллиарда кубометров, что в три раза меньше, чем в январе 2019 года.

Об этом в понедельник, 3 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава ГТК «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Согласно оперативным данным транзит газа в январе составил 2,548 миллиарда кубометров», — написал он, отметив, что «Газпром» лишь на 46% использовал оплаченные мощности ГТС.

 

Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина заключили газовый контракт, основанный на принципе «качай и плати», который предполагает фиксированную плату за резервирование мощностей ГТС Украины на уровне 5,5 миллиарда кубометров газа. Таким образом объем газа, поставленного в Европу «Газпромом» сократился втрое из-за аномально теплой зимы, но при этом за транзит голубого топлива российский газовый гигант переплатил Украине в два раза.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #экономика #газ #контракт #весь мир #транзит газа #поставки газа в европу

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