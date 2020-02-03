Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. Стороны подтвердили готовность продолжать координацию действий на мировых рынках углеводородов, сообщили в Кремле.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей», — отметили в Кремле.

Стороны также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.

Ранее иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что вспышка коронавируса снизила спроса на нефть со стороны второго по величине потребителя нефти в мире — Китая.