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21:13   3 Февраля 2020
Россия

Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии

Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. Стороны подтвердили готовность продолжать координацию действий на мировых рынках углеводородов, сообщили в Кремле.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей», — отметили в Кремле.

Стороны также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.

Ранее иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что вспышка коронавируса снизила спроса на нефть со стороны второго по величине потребителя нефти в мире — Китая.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #нефть #саудовская аравия

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