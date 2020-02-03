Российский комплекс ПВО «Панцирь-С» уничтожил приближающийся к «Хмеймим» беспилотник

Российские военные применили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С» для уничтожения беспилотника, который приближался к авиабазе «Хмеймим» со стороны северо-восточной части Средиземного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена», – заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что принадлежность уничтоженного беспилотника пока не установлена, пострадавших или материального ущерба нет и авиабаза функционирует в обычном режиме.