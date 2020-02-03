Глава МИД РФ Сергей Лавров провел краткую встречу с послом Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым, сообщили в российском МИД.

«Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении.

Парламентарии обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международной арене.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным выразил желание посетить посвященный 75-летию со Дня Победы парад в Москве.