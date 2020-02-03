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Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Российский комплекс ПВО «Панцирь-С» уничтожил приближающийся к «Хмеймим» беспилотник

Российский комплекс ПВО «Панцирь-С» уничтожил приближающийся к «Хмеймим» беспилотник

 САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

20:40   3 Февраля 2020
Россия

Лавров встретился с послом Казахстана в РФ после визита Помпео в Нур-Султан

Лавров встретился с послом Казахстана в РФ после визита Помпео в Нур-Султан

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел краткую встречу с послом Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым, сообщили в российском МИД.

«Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении.

Парламентарии обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международной арене.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным выразил желание посетить посвященный 75-летию со Дня Победы парад в Москве.

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Автор: Алина Бранцевич
#лавров #казахстан #мид рф

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