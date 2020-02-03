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 САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

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 САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

20:26   3 Февраля 2020
Весь мир

САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

Сирийская арабская армия (САА) освободила ряд населенных пунктов в ходе наступления в Идлибе и вынудила террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» бежать под прикрытие турецких наблюдательных пунктов, сообщает ФАН.

В районе Телль-Маниса САА нашла и обследовала подземную базу террористов, выкопанную с помощью завезенного из Турции и Европы оборудования. Бойцы САА нашли брошенные боевиками личные вещи, оружие, артиллерийские орудия, ракетные установки, минометы и даже советский ППШ времен Великой Отечественной войны.

САА освободила ряд населенных пунктов в Идлибе и вынудила террористов покинуть свои базы

В ходе наступления правительственным силам удалось взять под контроль большой участок стратегической автодороги М5 Хама — Алеппо и перерезать автодорогу М4 Латакия — Алеппо восточнее сирийского Серакиба. Несмотря на то, что армия Турции оказывает поддержку террористическим группировкам, наступление продолжается.

САА возобновила наступление на юго-востоке Идлибе 15 января из-за многочисленных нарушений перемирия со стороны террористов. Боевики несколько раз обстреляли жилые районы на юго-западе мегаполиса Алеппо. По подсчетам российского Центра по примирению враждующих сторон, со дня прекращения огня (9 января) в результате обстрелов в регионе погибли 70 мирных жителей. МИД Сирии и САА объявили, что операция против террористов в Идлибе будет продолжаться до полного разгрома бандформирований.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #идлиб

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