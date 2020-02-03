Система ПВО на авиабазе «Хмеймим» сбила два беспилотника террористов

Противовоздушная система на авиабазе «Хмеймим» сбила два беспилотника террористов в понедельник, сообщает государственное телевидение Сирии.

Накануне, 2 февраля, Военные авиабазы Хмеймим также перехватили и вывели из строя беспилотник террористов. В результате инцидента в идлибской зоне деэскалации никто не пострадал.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2015 года Россия по приглашению сирийского правительства помогает стране в борьбе с терроризмом. Кроме того, российские военные регулярно проводят в Сирии гуманитарные акции.

К 29 января 2020 года под контроль правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации перешло 27 населенных пунктов, в которых власти также прикладывают усилия для налаживания мирной жизни, обеспечения правопорядка и законности. Россия, со своей стороны, оказывает посильную помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии.