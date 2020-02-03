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Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

 Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР
20:04   3 Февраля 2020
Сирия

Система ПВО на авиабазе «Хмеймим» сбила два беспилотника террористов

Система ПВО на авиабазе «Хмеймим» сбила два беспилотника террористов

Противовоздушная система на авиабазе «Хмеймим» сбила два беспилотника террористов в понедельник, сообщает государственное телевидение Сирии.

Накануне, 2 февраля, Военные авиабазы Хмеймим также перехватили и вывели из строя беспилотник террористов. В результате инцидента в идлибской зоне деэскалации никто не пострадал. 

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2015 года Россия по приглашению сирийского правительства помогает стране в борьбе с терроризмом. Кроме того, российские военные регулярно проводят в Сирии гуманитарные акции. 

К 29 января 2020 года под контроль правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации перешло 27 населенных пунктов, в которых власти также прикладывают усилия для налаживания мирной жизни, обеспечения правопорядка и законности. Россия, со своей стороны, оказывает посильную помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии. 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #хмеймим

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