Террористы, которых контролирует так называемое Правительство национального согласия Ливии, обстреляли окрестности Триполи. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Местные жители отметили, что артиллерия работает в окрестностях аэропорта «Митига». ПНС систематически нарушает условия перемирия и пытается вынудить Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответные действия.

Боевики переделали аэропорт в неофициальную тюрьму, в которой удерживают заключенных. ПНС Ливии, обстреливая окрестности «Митиги», не только использует задержанных как живой щит, но и подвергает опасности жизни мирных граждан.

По информации ФАН, с мая 2019 года в «Митиге» находятся два россиянина — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи согласовывали с ПНС Ливии исследовательские работы, но их задержали члены террористической группировки RADA. Бандформирование входит в состав МВД ПНС, как и ряд других вооруженных группировок.

С полуночи воскресенья, 12 января, на северо-западе североафриканской страны прекратили боевые действия. Ливийская национальная армия и ПНС Ливии согласились сложить оружие. В стране соблюдается перемирие, однако силы ПНС Ливии обстреливают территории, чем вынуждают ЛНА защищаться. Последовательные провокации боевиков ставят под угрозу все усилия по установлению мира в стране.