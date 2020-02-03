Боевики ПНС обстреляли окрестности тюрьмы «Митига», где держат похищенных россиян

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымская блокадница оценила подарки чиновниц в шубах и не поняла, за что их уволили

Крымская блокадница оценила подарки чиновниц в шубах и не поняла, за что их уволили

 Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии

Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Российский комплекс ПВО «Панцирь-С» уничтожил приближающийся к «Хмеймим» беспилотник

Российский комплекс ПВО «Панцирь-С» уничтожил приближающийся к «Хмеймим» беспилотник

 САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

Крымская блокадница оценила подарки чиновниц в шубах и не поняла, за что их уволили

Крымская блокадница оценила подарки чиновниц в шубах и не поняла, за что их уволили

 Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии

Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Российский комплекс ПВО «Панцирь-С» уничтожил приближающийся к «Хмеймим» беспилотник

Российский комплекс ПВО «Панцирь-С» уничтожил приближающийся к «Хмеймим» беспилотник

 САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

САА наступает в Идлибе, вынуждая террористов бежать из подземных укрытий

20:23   3 Февраля 2020
Весь мир

Боевики ПНС обстреляли окрестности тюрьмы «Митига», где держат похищенных россиян

Боевики ПНС обстреляли окрестности тюрьмы «Митига», где держат похищенных россиян

Террористы, которых контролирует так называемое Правительство национального согласия Ливии, обстреляли окрестности Триполи. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей. 

Местные жители отметили, что артиллерия работает в окрестностях аэропорта «Митига». ПНС систематически нарушает условия перемирия и пытается вынудить Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответные действия.

Боевики переделали аэропорт в неофициальную тюрьму, в которой удерживают заключенных. ПНС Ливии, обстреливая окрестности «Митиги», не только использует задержанных как живой щит, но и подвергает опасности жизни мирных граждан.

По информации ФАН, с мая 2019 года в «Митиге» находятся два россиянина — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи согласовывали с ПНС Ливии исследовательские работы, но их задержали члены террористической группировки RADA. Бандформирование входит в состав МВД ПНС, как и ряд других вооруженных группировок.

С полуночи воскресенья, 12 января, на северо-западе североафриканской страны прекратили боевые действия. Ливийская национальная армия и ПНС Ливии согласились сложить оружие. В стране соблюдается перемирие, однако силы ПНС Ливии обстреливают территории, чем вынуждают ЛНА защищаться. Последовательные провокации боевиков ставят под угрозу все усилия по установлению мира в стране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#ливия #общество #митига #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...