Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

 Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР
Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

 Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР
19:52   3 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до десяти миллиардов долларов в год. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У нас есть амбициозная цель — достичь объема двусторонней торговли в десяти миллиардов долларов»,  — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что на встрече стороны обсуждали вопрос поставок на Украину каспийского природного газа, который транспортируется по Трансанатолийскому газопроводу.

«Украина и Турция должны играть ключевую роль в транспортных потоках, которые соединяют Восточную и Северную Европу с Ближним Востоком и Центральной Азией», – заявил он.

Кроме того, Зеленский договорился с Эрдоганом о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Также стороны подписали документ о взаимном признании удостоверений водителей и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере предотвращения катастроф и ЧС, а также ликвидации их последствий.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#украина #турция #эрдоган #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...