Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до десяти миллиардов долларов в год. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У нас есть амбициозная цель — достичь объема двусторонней торговли в десяти миллиардов долларов», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что на встрече стороны обсуждали вопрос поставок на Украину каспийского природного газа, который транспортируется по Трансанатолийскому газопроводу.

«Украина и Турция должны играть ключевую роль в транспортных потоках, которые соединяют Восточную и Северную Европу с Ближним Востоком и Центральной Азией», – заявил он.

Кроме того, Зеленский договорился с Эрдоганом о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Также стороны подписали документ о взаимном признании удостоверений водителей и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере предотвращения катастроф и ЧС, а также ликвидации их последствий.