Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил государству выплачивать ежемесячные пособия домохозяйкам. Первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский усомнился, что в Госдуме поддержат такую инициативу.

Рязанский обратил внимание, что в законодательстве уже предусмотрены дополнительные выплаты по уходу за детьми и пожилыми родственниками, поэтому члены Госдумы вряд ли одобрят идею платить пособия просто за домашний труд.

«Все эти темы уже отражены в законодательстве, а также в нацпроекте "Демография"», — пояснил парламентарий.

Ранее Жириновский выразил намерение внести в ГД законопроект, по которому все домохозяйки будут получать минимальную российскую зарплату – 12 тысяч рублей в месяц.