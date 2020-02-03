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19:35   3 Февраля 2020
Россия

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил государству выплачивать ежемесячные пособия домохозяйкам. Первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский усомнился, что в Госдуме поддержат такую инициативу.

Рязанский обратил внимание, что в законодательстве уже предусмотрены дополнительные выплаты по уходу за детьми и пожилыми родственниками, поэтому члены Госдумы вряд ли одобрят идею платить пособия просто за домашний труд.

«Все эти темы уже отражены в законодательстве, а также в нацпроекте "Демография"», — пояснил парламентарий.

Ранее Жириновский выразил намерение внести в ГД законопроект, по которому все домохозяйки будут получать минимальную российскую зарплату – 12 тысяч рублей в месяц.

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Автор: Алина Бранцевич
#госдума #жириновский #рязанский

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