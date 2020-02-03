Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

Плановый ремонт на белорусском участке магистрального нефтепровода «Дружба» не повлиял на транзит российской нефти. Об этом РИА Новости завил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, ремонт нефтепровода стоит в графике.

«Это плановый ремонт. На общий транзит это не влияет», — объяснил Игорь Демин.

Ранее белорусский оператор магистрального нефтепровода «Дружба» сообщил, что продолжается ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов Унеча–Мозырь и Мозырь–Брест, которые выявили по результатам внутритрубной диагностики.

Компания «Гомельтранснефть Дружба» также информировала, что отремонтировала два участка магистрали Мозырь-Брест-3, где выявили большое число дефектов. Белорусское предприятие разработало план-график ежемесячных ремонтных работ.