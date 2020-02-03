Минтранс РФ не планирует снимать запрет на рейсы в Египет апреля 2020 года

Минтранс РФ не планирует снимать запрет на выполнение рейсов в Египет как минимум до апреля 2020 года, сообщил журналистам официальный представитель Минтранса РФ.

«Информация не соответствует действительности. Министр такого заявления не делал», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что министр транспорта РФ Евгени Дитрих на совещании 30 января «допустил досрочное (до апреля 2020 года) снятие запрета на полеты на курорты Египта, чтобы компенсировать потери от закрытия Китая».

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта в ноябре 2015 года на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Взрывное устройство в лайнер помог заложить работник сервисной службы египетского аэропорта. В результате этого погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.