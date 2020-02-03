Минтранс РФ не планирует снимать запрет на рейсы в Египет апреля 2020 года

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

 Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР
Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

 Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР
19:22   3 Февраля 2020
Россия

Минтранс РФ не планирует снимать запрет на рейсы в Египет апреля 2020 года

Минтранс РФ не планирует снимать запрет на рейсы в Египет апреля 2020 года

Минтранс РФ не планирует снимать запрет на выполнение рейсов в Египет как минимум до апреля 2020 года, сообщил журналистам официальный представитель Минтранса РФ.

«Информация не соответствует действительности. Министр такого заявления не делал», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что министр транспорта РФ Евгени Дитрих на совещании 30 января «допустил досрочное (до апреля 2020 года) снятие запрета на полеты на курорты Египта, чтобы компенсировать потери от закрытия Китая».

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта в ноябре 2015 года на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Взрывное устройство в лайнер помог заложить работник сервисной службы египетского аэропорта. В результате этого погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #египет #минтранс рф #дитрих

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...