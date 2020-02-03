Володин не исключил продление срока подачи поправок в Конституцию после 14 февраля

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

 Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР
Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

Ремонт на белорусском участке «Дружбы» не повлиял на транзит нефти из РФ

 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек
Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не приехали на совместное с Россией патрулирование в Сирии

 Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР
19:16   3 Февраля 2020
Россия

Володин не исключил продление срока подачи поправок в Конституцию после 14 февраля

Володин не исключил продление срока подачи поправок в Конституцию после 14 февраля

Ранее Совет Государственной думы продлил до 14 февраля срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции​​​. Однако председатель ГД Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции снова продлят.

«Но не исключено, что если еще больше будет поступать поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу», — сказал он.

По словам Володина, вопрос обсуждается и в обществе, и среди экспертов, но и, конечно, законодатели реагируют на происходящее, поэтому инициируют новые поправки. Уже поступило 65 поправок. 

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию планирует закончить работу до второго чтения законопроекта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#володин #общество #конституция #правки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...