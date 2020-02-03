Володин не исключил продление срока подачи поправок в Конституцию после 14 февраля

Ранее Совет Государственной думы продлил до 14 февраля срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции​​​. Однако председатель ГД Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции снова продлят.

#СоветГД: К законопроекту об изменениях Конституции поступило 65 поправок. В связи с большим количеством поправок Совет ГД продлил срок их подачи до 14 февраля, рассказал журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин — Государственная Дума (@dumagovru) February 3, 2020

«Но не исключено, что если еще больше будет поступать поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу», — сказал он.

По словам Володина, вопрос обсуждается и в обществе, и среди экспертов, но и, конечно, законодатели реагируют на происходящее, поэтому инициируют новые поправки. Уже поступило 65 поправок.

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию планирует закончить работу до второго чтения законопроекта.