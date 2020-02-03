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 Рязанский усомнился в успехе инициативы Жириновского о пособиях для домохозяек

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 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане
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19:05   3 Февраля 2020
Россия

Депутата-навальниста Изотова поймали с поличным на краже документов в Петербурге

Депутата-навальниста Изотова поймали с поличным на краже документов в Петербурге

Депутата Александра Изотова привлекут к ответственности за попытку кражи документов. Глава администрации МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский лично написал заявление в полицию с просьбой наказать злоумышленника.

Соратники главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) блогера Алексея навального депутаты Изотов и Михаил Шабалкин были избраны в муниципальный совет с помощью черных предвыборных технологий «умного голосования». Как сообщает ФАН, депутаты попытались проникнуть в кабинет и выкрасть важные документы под предлогом бесконтрольного приема избирателей в нерабочее время – с 19 до 20 часов.

«Но благодаря бдительности сотрудников потенциального преступника Изотова  застали с поличным, когда он пытался проникнуть в соседний кабинет», — подчеркнули в пресс-службе.

В муниципальном совете уточнили, что будут принимать избирателей только в рабочее время, чтобы избежать подобных инцидентов.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #навальный #депутат #фбк

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