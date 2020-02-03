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18:42   3 Февраля 2020
Россия

Все российские туристы вернулись в РФ из Китая

Все российские туристы вернулись в РФ из Китая

Все организованные российские туристы вернулись из Китая в РФ, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«По состоянию на 3 февраля организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет», - говорится в сообщении ведомства.

Последний рейс с российскими туристами приземлился в московском аэропорту «Внуково» утром 3 февраля 2020 года, отметили в пресс-службе.

О вспышке неизвестной пневмонии власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Очаг распространения инфекции находился в городе Уханьи уже успел распространиться за территорию КНР еще в 23 страны.

На сегодняшний день более 17,2 тысячи человек заразились коронавирусом, 361 человек скончался, 487 человек выздоровели. В России приняты все необходимые меры для защиты от заболевания: приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, закрыта граница на Дальнем Востоке, отменены электронные визы для жителей КНР.

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #ростуризм #коронавирус

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