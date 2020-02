Вашингтон принял такое решение после встречи госсекретаря США Майка Помпео и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Ташкенте. Об этом сообщил представитель американского госдепа. По его словам, США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане.

Также Майк Помпео поблагодарил Шавката Мирзиеева как за лидерство в формировании более тесного стратегического партнерства между Вашингтоном и Ташкентом, так и за продвижение политического урегулирования в Афганистане.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон поддержит независимость, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана. По его словам, деньги выделят через программу помощи США «на поддержку реформ президента Мирзиеева».

Thank you @President_UZ Mirziyoyev for your leadership in forging the strategic partnership between the U.S. and #Uzbekistan. I commend Uzbekistan for its reform efforts aimed at a more free and open society with a more accountable government. pic.twitter.com/3GLu7lqrgd