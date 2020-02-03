Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Все российские туристы вернулись в РФ из Китая

Все российские туристы вернулись в РФ из Китая

 Володин сообщил, что к закону об изменении Конституции поступило 65 поправок

Володин сообщил, что к закону об изменении Конституции поступило 65 поправок
США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

 Захарова сравнила главу МИД Польши с Наполеоном

Захарова сравнила главу МИД Польши с Наполеоном
Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

 Турецкие политологи уверены, что США помогали Турции в организации группировок в Сирии

Турецкие политологи уверены, что США помогали Турции в организации группировок в Сирии
Все российские туристы вернулись в РФ из Китая

Все российские туристы вернулись в РФ из Китая

 Володин сообщил, что к закону об изменении Конституции поступило 65 поправок

Володин сообщил, что к закону об изменении Конституции поступило 65 поправок
США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

 Захарова сравнила главу МИД Польши с Наполеоном

Захарова сравнила главу МИД Польши с Наполеоном
Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

Лавров и Чавушоглу призвали прекратить провокации против армии САР

 Турецкие политологи уверены, что США помогали Турции в организации группировок в Сирии

Турецкие политологи уверены, что США помогали Турции в организации группировок в Сирии
18:16   3 Февраля 2020
Россия

Росавиация с 27 сентября поставила на учет более 15 тысяч беспилотников

Росавиация с 27 сентября поставила на учет более 15 тысяч беспилотников

Росавиация с 27 сентября поставила на учет 15,3 тысячи беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов. Следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта.

Правила учета беспилотников максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов, которые произвели в РФ или ввезли в страну, кабмин утвердил в конце мая​​​ 2019 года. Правила вступили в силу с 27 сентября. Полномочия учитывать дроны возложили на Росавиацию.

По информации ведомства, с 27 сентября по 2 февраля Росавиация получила 11 535 заявлений о постановке беспилотников на учет. Поставили на учет 15 318 БВС, а по 501 заявлению отказали. В одном заявлении можно подать на учет несколько беспилотников одного типа.

«Обращаем внимание, что основной причиной отказа в постановке БВС на учет является несоответствие заявлений установленным требованиям», — добавили в Росавиации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #росавиация #общество #беспилотник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...