Росавиация с 27 сентября поставила на учет более 15 тысяч беспилотников

Росавиация с 27 сентября поставила на учет 15,3 тысячи беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов. Следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта.

Правила учета беспилотников максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов, которые произвели в РФ или ввезли в страну, кабмин утвердил в конце мая​​​ 2019 года. Правила вступили в силу с 27 сентября. Полномочия учитывать дроны возложили на Росавиацию.

По информации ведомства, с 27 сентября по 2 февраля Росавиация получила 11 535 заявлений о постановке беспилотников на учет. Поставили на учет 15 318 БВС, а по 501 заявлению отказали. В одном заявлении можно подать на учет несколько беспилотников одного типа.

«Обращаем внимание, что основной причиной отказа в постановке БВС на учет является несоответствие заявлений установленным требованиям», — добавили в Росавиации.