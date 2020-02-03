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18:31   3 Февраля 2020
Россия

Володин сообщил, что к закону об изменении Конституции поступило 65 поправок

Володин сообщил, что к закону об изменении Конституции поступило 65 поправок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет нижней палаты парламента поступило 65 поправок к президентскому законопроекту об изменениях Конституции. Об этом в понедельник, 3 февраля, пишет РИА Новости. 

«По информации председателя профильного комитета [Госдумы Павла Крашенинникова — ред.], 65 поправок на начало заседания Совета Госдумы поступило», — цитирует агентство Володина. 

Ранее президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке в Конституцию РФ. Члены Госдумы 23 января поддержали его в первом чтении. Рабочая группа, которой поручено заниматься рассмотрением поправок, планирует закончить работу до второго чтения законопроекта. 

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддержали предлагаемые главой государства поправки в Конституцию РФ. Так, более 90 процентов граждан одобрили предложения Путина по изменению социальной политики. Речь шла о закреплении в Конституции РФ обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #володин #политика #конституция

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