Глядя на действия олигарха Михаила Ходорковского, становится ясно, что он стремится походить на своего западного вдохновителя Дорджа Сороса, разрушающего целые государства.

Так, одним из немногих отличий Ходорковского является то, что в отличие от западного коллеги он понес наказание за свои махинации и попал в российскую тюрьму на десять лет. Выйдя на волю, из «бизнесмена» он переквалифицировался в спонсора российской оппозиции, словно желая отомстить правительству своей страны за уголовное преследование.

Джордж Сорос в свою очередь напоминает «двойника» Ходорковского, который стремится повторить его историю. Однако, отработанные схемы, которые использует Ходорковский, не привели его к успеху, а лишь принесли множество провалов.

Американский финансист Сорос уже около сорока лет прилагает все усилия, чтобы подстроить мир под себя. В иных странах имя известного «филантропа» даже стало нарицательным — соросами нарекают различных спекулянтов и авторов финансовых кризисов, стремящихся на них разбогатеть.

И оба олигарха прослыли «кукловодами», которые вышли из средне обеспеченных семей и в короткие сроки сколотили целое состояние. Сорос заработал в ущерб соотечественникам, спровоцировав ипотечный кризис в США и удешевление фунта стерлинга, получившее название «Черная среда». Ходорковский же основал нефтяную компанию ЮКОС. А затем в 2003 году был арестован по подозрению в хищении средств и неуплате налогов. К тому моменту он стал одним из самых богатейших людей в мире — его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов. В ходе следствия выяснилось, что Ходорковский вывел заграницу более 50 миллиардов долларов, пишет Федеральное агентство новостей.

Сорос организовал фонд «Открытое общество», а Ходорковский, выйдя из тюрьмы создал «Открытую Россию» (запрещена на территории РФ) и «Правозащиту Открытки». Разбогатев, оба олигарха загорелись целью изменить мир, повлиять на политические системы в разных странах.

Фонды Сороса в России взаимодействуют с партией «Яблоко», иноагентами «Сахаровский центр», «Мемориал» и «Агора». Кроме поддержки разных НКО, «Открытое общество» занималось в России поддержкой чеченского терроризма и боевиков. Структуры, организованные Ходорковсским же, тесно связаны с российскими оппозиционерами и имеют свои медиа (МБХ-Медиа, «Открытые медиа»), а также им куплены некоторые либеральные СМИ, вроде «Новой газеты».

Во многих странах к «филантропу» Соросу относятся крайне неоднозначно, ведь они значительно пострадали от его рук. К примеру, этнический еврей он, один из немногих, чье имя среди евреев вызывает негодование.

«Этот человек из раза в раз пытался подкапываться под демократически избранные правительства Израиля, поддерживая различные организации, которые занимаются распространением лжи против еврейского государства и пытаются лишить его права на самозащиту», — описывают его в МИД страны.

На сайте американского Белого дома и вовсе регулярно появляются петиции против Сороса. Граждане страны просят лишить его гражданства и запретить въезд в США.

«Президент Трамп, мы просим вас запретить Джорджу Соросу въезд в страну. Мы просим вас запретить Джорджу Соросу и членам его семьи вести бизнес в стране, оказывать содействие политикам и их фондам», — отмечается в петиции, составленной в 2017 году.

Ходорковский пока не достиг такого уровня, а большинство россиян не разделяют навязанные «демократические ценности». Тем не менее, основатель ЮКОСА рискует остаться в истории, как и Сорос, сеятелем раздора, но уже в России.