Подражающий Соросу Ходорковский рискует остаться в истории «сеятелем раздора»
Глядя на действия олигарха Михаила Ходорковского, становится ясно, что он стремится походить на своего западного вдохновителя Дорджа Сороса, разрушающего целые государства.
Так, одним из немногих отличий Ходорковского является то, что в отличие от западного коллеги он понес наказание за свои махинации и попал в российскую тюрьму на десять лет. Выйдя на волю, из «бизнесмена» он переквалифицировался в спонсора российской оппозиции, словно желая отомстить правительству своей страны за уголовное преследование.
Джордж Сорос в свою очередь напоминает «двойника» Ходорковского, который стремится повторить его историю. Однако, отработанные схемы, которые использует Ходорковский, не привели его к успеху, а лишь принесли множество провалов.
Американский финансист Сорос уже около сорока лет прилагает все усилия, чтобы подстроить мир под себя. В иных странах имя известного «филантропа» даже стало нарицательным — соросами нарекают различных спекулянтов и авторов финансовых кризисов, стремящихся на них разбогатеть.
И оба олигарха прослыли «кукловодами», которые вышли из средне обеспеченных семей и в короткие сроки сколотили целое состояние. Сорос заработал в ущерб соотечественникам, спровоцировав ипотечный кризис в США и удешевление фунта стерлинга, получившее название «Черная среда». Ходорковский же основал нефтяную компанию ЮКОС. А затем в 2003 году был арестован по подозрению в хищении средств и неуплате налогов. К тому моменту он стал одним из самых богатейших людей в мире — его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов. В ходе следствия выяснилось, что Ходорковский вывел заграницу более 50 миллиардов долларов, пишет Федеральное агентство новостей.
Сорос организовал фонд «Открытое общество», а Ходорковский, выйдя из тюрьмы создал «Открытую Россию» (запрещена на территории РФ) и «Правозащиту Открытки». Разбогатев, оба олигарха загорелись целью изменить мир, повлиять на политические системы в разных странах.
Фонды Сороса в России взаимодействуют с партией «Яблоко», иноагентами «Сахаровский центр», «Мемориал» и «Агора». Кроме поддержки разных НКО, «Открытое общество» занималось в России поддержкой чеченского терроризма и боевиков. Структуры, организованные Ходорковсским же, тесно связаны с российскими оппозиционерами и имеют свои медиа (МБХ-Медиа, «Открытые медиа»), а также им куплены некоторые либеральные СМИ, вроде «Новой газеты».
Во многих странах к «филантропу» Соросу относятся крайне неоднозначно, ведь они значительно пострадали от его рук. К примеру, этнический еврей он, один из немногих, чье имя среди евреев вызывает негодование.
«Этот человек из раза в раз пытался подкапываться под демократически избранные правительства Израиля, поддерживая различные организации, которые занимаются распространением лжи против еврейского государства и пытаются лишить его права на самозащиту», — описывают его в МИД страны.
На сайте американского Белого дома и вовсе регулярно появляются петиции против Сороса. Граждане страны просят лишить его гражданства и запретить въезд в США.
«Президент Трамп, мы просим вас запретить Джорджу Соросу въезд в страну. Мы просим вас запретить Джорджу Соросу и членам его семьи вести бизнес в стране, оказывать содействие политикам и их фондам», — отмечается в петиции, составленной в 2017 году.
Ходорковский пока не достиг такого уровня, а большинство россиян не разделяют навязанные «демократические ценности». Тем не менее, основатель ЮКОСА рискует остаться в истории, как и Сорос, сеятелем раздора, но уже в России.