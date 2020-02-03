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18:01   3 Февраля 2020
Россия

Более 40 тысяч заявлений на запись ребенка в первый класс подали в Подмосковье

Более 40 тысяч заявлений на запись ребенка в первый класс подали в Подмосковье

Запись ребенка в первый класс​​​ открыли в Московской области в субботу, 1 февраля. Об этом сообщила подмосковный министр образования Ирина Каклюгина. По ее словам, за три дня подали более 40 тысяч заявлений.

«Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут родители или законные представители», — напомнила Ирина Каклюгина.

До конца июня запись ведут по территориальному признаку, а с 1 июля, если останутся свободные места, ребенка можно записать в любую понравившуюся школу, продолжила министр. Подать заявление можно через портал госуслуг Московской области. 

«Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет более пяти минут», — добавила Ирина Каклюгина.

Ведомство контролирует процесс подачи заявлений на прием ребенка в первый класс, поэтому важно, чтобы у родителей не возникали сложности. После прохождения электронной процедуры родители должны представить в школу оригиналы документов. Сделать это следует в течение трех рабочих дней. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дети #подмосковье #общество #первый класс

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