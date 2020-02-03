Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 апреля выступит в Государственной думе с отчетом о работе Правительства России. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам Володина, Мишустин представит результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 год.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Пост премьер-министра России занял бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.