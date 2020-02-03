Захарова сравнила главу МИД Польши с Наполеоном

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, о некой «победе» в историческом споре с Россией. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично отреагировала на это заявление, сравнив польского министра с Наполеоном.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала Захарова в Facebook.

Ранее Чапутович заявил, что Россия якобы пыталась навязать «свое повествование истории, однако ей это не удалось». Однако теперь, по мнению министра, настало время Польше проявить инициативу в налаживании отношений с Россией.

Ситуация по поводу исторической правды о Второй мировой войне обострилась после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал статью, где приравнял роли СССР и нацистской Германии в самой масштабной и кровавой за всю историю человечества войне. Кроме того, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ранее заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.