Нидерландская прокуратура предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

Одного из обвиняемых защитит международная группа адвокатов. Об этом ТАСС сообщила адвокат Елена Кутьина. По ее словам, национальная прокуратура Нидерландов не только предъявила обвинения четырем фигурантам дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине, но и вызвала их для следственных действий.

«Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — объяснила Елена Кутьина.

Группа адвокатов работает в соответствии с нормами международного права, продолжила она. Адвокаты, защищая Олега Пулатова, рассмотрят дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также учтут основный принцип уголовного производства — презумпцию невиновности.

«Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», — резюмировала адвокат.

Boeing компании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.