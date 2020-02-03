Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму

Законопроект, который восстановит индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесли в Государственную думу. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. Изменения внесут в седьмую статью закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3–4 тысяч рублей. Однако из-за этого они попадают в категорию работающих пенсионеров, поэтому их пенсию не индексируют.

«Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму», — сказал Сергей Неверов.

По его словам, проект поправок подготовили депутаты совместно с министерством труда и социальной защиты по поручению российского лидера Владимира Путина. Законопроект направили на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, которые опекают детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов.