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17:09   3 Февраля 2020
Россия

Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму

Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму

Законопроект, который восстановит индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесли в Государственную думу. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. Изменения внесут в седьмую статью закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

Согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3–4 тысяч рублей. Однако из-за этого они попадают в категорию работающих пенсионеров, поэтому их пенсию не индексируют.  

«Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму»,  — сказал Сергей Неверов.

По его словам, проект поправок подготовили депутаты совместно с министерством труда и социальной защиты по поручению российского лидера Владимира Путина. Законопроект направили на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, которые опекают детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пенсии #гд #пенсионеры #опекуны

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