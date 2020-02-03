Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму
Законопроект, который восстановит индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесли в Государственную думу. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. Изменения внесут в седьмую статью закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».
Согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3–4 тысяч рублей. Однако из-за этого они попадают в категорию работающих пенсионеров, поэтому их пенсию не индексируют.
«Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму», — сказал Сергей Неверов.
По его словам, проект поправок подготовили депутаты совместно с министерством труда и социальной защиты по поручению российского лидера Владимира Путина. Законопроект направили на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, которые опекают детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов.
С 1 февраля 2020 года социальные выплаты повышаются на 3%. Узнать подробную информацию об индексации социальных выплат можно на сайте ПФР: https://t.co/cRp4EWcHgU.#ПФР #пенсионныйфонд #важнознать #индексация #социальныевыплаты pic.twitter.com/LqjHb7KBvY— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) January 31, 2020