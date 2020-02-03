Катар спонсирует турецкую ЧВК SADAT, которая нарушает перемирие в Ливии

Несмотря на режим прекращения огня в Ливии, Турция продолжает поставлять так называемому Правительству национального согласия (ПНС) оружие и боевиков, а средства на содержание бандформирований поступают от Катара.

Как сообщает ФАН, с 24 декабря прошлого года Турция переправила в Ливию уже более 1,2 тысячи сирийских террористов, а турецкая ЧВК SADAT вербует для ПНС радикалов в Сирии. По прибытию в Турцию, радикалы проходят двухнедельную военную подготовку, затем на самолетах авиакомпаний Wings и Africa Airlines джихадисты попадают в аэропорт «Митига» около Триполи. Сообщается, что пассажиры совершали перелет без регистрации, а вместе с ними летел Хамза аль-Омар, чтобы обучать радикалов тактикам ведения боя в городских условиях, минированию автомобилей, дороги жилых зданий.

Помимо военных инструкторов турецкой ЧВК SADAT, в Ливию прибыли инженеры-связисты, программисты и офицеры штабов. Все боевики, прибывшие в Ливию, заключили с этой ЧВК полугодовой контракт и ожидают турецкое гражданство. За поддержку так называемого «правительства» боевики получают две тысячи долларов в месяц. По информации ФАН, Анкара планирует переправить на ливийскую территорию около пяти тысяч боевиков из Сирии.

Журналисты ФАН выяснили, что спонсирует турецкую ЧВК Катар, на деньги которого уже приобрели сотни единиц тяжелой боевой техники, в том числе и танки, часть вооружений уже находится на ливийской территории.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Однако Турция продолжает продолжает направлять ПНС Ливии боевиков и вооружение, ставя под угрозу мир в регионе.

В состав ПНС Ливии входят боевики, связанные с террористическими группировками «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ). Так называемое «правительство» покрывает террористов, которые разворовывают богатства Ливии и наживаются на этом.