Огромное количество группировок, которые вошли в состав Сирийской национальной армии, были сформированы Турцией при помощи Пентагона и центра военных операций США в Турции.

Центр имеет название «МОМ», иначе говоря «мамочка». Ею и стали агенты ЦРУ для боевиков из Сирии. Американское финансирование и оружейные поставки разным группировкам СНА прекратились лишь в декабре 2017 года, пишет Федеральное агентство новостей.

Политологи из «Фонда политических, экономических и социальных исследований» (SETA), близкого к турецким властям, рассказали в своем исследовании, что вплоть до 2017 года США поддерживали огромное количество сирийских группировок.

«Только 13 из этих группировок были созданы уже прекращения поддержки США. Из остальных — три получали поддержку от Пентагона для противодействия группировке "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещены на территории России), а остальные финансировались ЦРУ через Турцию в рамках операции «Друзья Сирии», — сказано в тексте исследования.

*Организация запрещена на территории РФ.