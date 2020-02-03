Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Беглого олигарха Михаила Ходорковского может заинтересовать экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Дело в том, что раскачивание протестов по теме экологии — это распространенная практика во всем мире. С таким мнением выступили автор расследований ФАН Сергей Ушаков и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Как передает корреспондент «Политики сегодня», участники мероприятия начали обсуждать экологию. Осташко рассказал об успехах России в этой области:

«Мы умеем мало того, что отрабатывать, утилизировать, мы умеем заново пускать в оборот. Если помните, выход США из ядерной сделки был связан с тем, что они не умеют утилизировать отработанное топливо и отработанный уран, они его просто закапывают. Мы же перерабатываем это МОКС-топливо и получаем из этого энергию».

Ушаков напомнил о семье Гудковых, которые печально известны попытками потопить Подмосковье в мусоре. Тогда главред вспомнил о юной активистке Грете, которая добиралась до Штатов на яхте с запечатанным дизельным двигателем, чтобы не использовать самолет. В то же время, ее команда летела как раз на воздушном судне, причем в обе стороны.

Ушаков заметил, что Тунберг не имеет отношения к мусору, в отличие от семейства Гудковых.