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16:54   3 Февраля 2020
Россия

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Беглого олигарха Михаила Ходорковского может заинтересовать экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Дело в том, что раскачивание протестов по теме экологии  — это распространенная практика во всем мире. С таким мнением выступили автор расследований ФАН Сергей Ушаков и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Как передает корреспондент «Политики сегодня», участники мероприятия начали обсуждать экологию. Осташко рассказал об успехах России в этой области:

«Мы умеем мало того, что отрабатывать, утилизировать, мы умеем заново пускать в оборот. Если помните, выход США из ядерной сделки был связан с тем, что они не умеют утилизировать отработанное топливо и отработанный уран, они его просто закапывают. Мы же перерабатываем это МОКС-топливо и получаем из этого энергию».

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Ушаков напомнил о семье Гудковых, которые печально известны попытками потопить Подмосковье в мусоре. Тогда главред вспомнил о юной активистке Грете, которая добиралась до Штатов на яхте с запечатанным дизельным двигателем, чтобы не использовать самолет. В то же время, ее команда летела как раз на воздушном судне, причем в обе стороны.

Ушаков заметил, что Тунберг не имеет отношения к мусору, в отличие от семейства Гудковых.

«Подождите, она еще не проявила себя, Ходорковский с ней еще не подружился. Я думаю, она проявит себя в нашей стране», — ответил Осташко.

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

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Автор: Анна Манц
#ходорковский #ушаков #гудков #патриот #осташко #тунберг

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