Саратовские школы, колледжи и вузы на неделю закрыли на карантин

Растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщил представитель областного управления Роспотребнадзора. По его словам, все школы, колледжи и вузы Саратова закрыли до 10 февраля на карантин.

«С 4 по 10 февраля 2020 года включительно приостанавливаются занятия в образовательных организациях города», — добавили в ведомстве.

Занятия в школах и институтах Саратовской области тоже приостановят, если данные мониторинга покажут высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Комитет по образованию Саратова поручил руководителям школ организовать учебу в дистанционном режиме. Ученики используют сайты учреждений, электронную почту, Skype и другие интернет-сервисы.

По информации областного управления Роспотребнадзора, с 27 января по 2 февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог более чем в два раза, в частности, в Саратове — на 38,91 процента. Зарегистрировали более 24 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.