Политолог Дудчак уверен, что «оппозиция» прикрылась пенсионеркой Шипиловой, отмывая деньги

Российский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что «оппозиция» в очередной раз прикрылась пенсионеркой, чтобы отмывать многомиллионные суммы. Речь идет об арестованных счетах матери краснодарской активистки признанной нежелательной в РФ «Открытой России» Яны Антоновой — Зои Шипиловой. У пенсионерки на 92 банковских счетах найдено 75 миллионов рублей, ее подозревают в отмывании денег в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», признанным иноагентом по решению суда.

Ранее координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников заявил, что не видит разумного обвинения блокировкам счетов, а Шипилова — человек аполитичный. При этом накопления женщина с дочерью якобы делали вместе.

Политолог Александр Дудчак уверен, что необходимо соблюдать закон и не стоит делать выводы раньше времени.

«Надо дождаться окончания следствия. Специалисты, которые этим занимаются, установят происхождение этих средств. Очень интересно узнать, чем это закончится, об источниках этих доходов», — цитирует Дудчака журнал «Слово и Дело».

Эксперт отмечает, что сторонники блогера Алексея Навального действуют по привычной схеме и требуют применения законов РФ к себе в особом порядке. Дудчак говорит, что «оппозиционеры» уже не в первый раз прикрываются пенсионерами.

«Легче надавить на жалость и организовать поддержку средств массовой информации. Эти СМИ достаточно известны – это тоже ангажированные электронные издания, Youtube-каналы, Telegram-каналы. Это прием достаточно распространенный, вряд ли он кого-то удивит», — говорит аналитик.

Ранее пенсионеры выступали в качестве массовки на пикетах сотрудницы «ФБК» Любови Соболь, мешали действиям полиции во время охраны правопорядка на московских митингах летом прошлого года.