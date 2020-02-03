Чартерные рейсы между Россией и КНР будут прекращены 14 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, посвященном распространению коронавируса.

По словам вице-премьера, такая мера направлена на предотвращение распространения коронавируса, эпицентр вспышки которого находится в Китае. Голикова отметила, что власти РФ пока не видят оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР из-за коронавируса.

На сегодняшний день более 17,2 тысячи человек заразились коронавирусом в Китае, 361 человек скончался, 487 человек выздоровели. В России приняты все необходимые меры для защиты от заболевания: приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, закрыта граница на Дальнем Востоке, отменены электронные визы для жителей КНР.