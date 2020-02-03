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 Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»
Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

 ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность
Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

 Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы

Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы
16:17   3 Февраля 2020
Россия

Чартерные рейсы между Россией и КНР будут прекращены 14 февраля

Чартерные рейсы между Россией и КНР будут прекращены 14 февраля

Чартерные рейсы между Россией и КНР будут прекращены 14 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, посвященном распространению коронавируса.

По словам вице-премьера, такая мера направлена на предотвращение распространения коронавируса, эпицентр вспышки которого находится в Китае. Голикова отметила, что власти РФ пока не видят оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР из-за коронавируса.

На сегодняшний день более 17,2 тысячи человек заразились коронавирусом в Китае, 361 человек скончался, 487 человек выздоровели. В России приняты все необходимые меры для защиты от заболевания: приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, закрыта граница на Дальнем Востоке, отменены электронные визы для жителей КНР.

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #кнр #голикова #коронавирус

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