Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы

Беспилотник — не игрушка, а летательный аппарат. Об этом напомнил представитель испанского оператора воздушного сообщения ENAIRE. По его словам, появление беспилотников вблизи мадридского аэропорта привело к задержке рейсов.

«Задержки в аэропорту "Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса" в связи с возможным присутствием дронов в окрестностях», — добавили в ENAIRE.

Министерство общественных работ и транспорта Испании временно закрыло воздушное пространство над аэропортом Мадрида. Пассажирам порекомендовали уточнить информацию о рейсах.

«Воздушное пространство над аэропортом закрыто», — резюмировали в ведомстве.