Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы
Беспилотник — не игрушка, а летательный аппарат. Об этом напомнил представитель испанского оператора воздушного сообщения ENAIRE. По его словам, появление беспилотников вблизи мадридского аэропорта привело к задержке рейсов.
«Задержки в аэропорту "Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса" в связи с возможным присутствием дронов в окрестностях», — добавили в ENAIRE.
Министерство общественных работ и транспорта Испании временно закрыло воздушное пространство над аэропортом Мадрида. Пассажирам порекомендовали уточнить информацию о рейсах.
«Воздушное пространство над аэропортом закрыто», — резюмировали в ведомстве.
#info Demoras en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Para más información, consulta solo cuentas oficiales:@aena @ENAIRE @AesaSpain Para conocer el estado de tu vuelo consulta con tu aerolínea. https://t.co/B58eONlr9V— Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (@mitmagob) February 3, 2020