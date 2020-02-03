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 Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы

Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы
16:11   3 Февраля 2020
Весь мир

Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы

Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы

Беспилотник — не игрушка, а летательный аппарат. Об этом напомнил представитель испанского оператора воздушного сообщения ENAIRE. По его словам, появление беспилотников вблизи мадридского аэропорта привело к задержке рейсов.

«Задержки в аэропорту "Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса" в связи с возможным присутствием дронов в окрестностях», — добавили в ENAIRE.

Министерство общественных работ и транспорта Испании временно закрыло воздушное пространство над аэропортом Мадрида. Пассажирам порекомендовали уточнить информацию о рейсах. 

«Воздушное пространство над аэропортом закрыто», — резюмировали в ведомстве. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #испания #беспилотник #мадрид

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