Омбудсмен Москвы назвала безобразием инцидент с ребенком в каршеринге

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала безобразием ситуацию с ребенком, которого молодая мать посадила за руль каршерингового автомобиля. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

«Возьму на контроль эту ситуацию. Это безобразие», — цитирует Ярославскую агенство.

Омбудсмен также сообщила, что 25-летнюю мать ранее уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

«Поэтому здесь необходимо посмотреть, какой опасности подвергаются дети, если она сажает ребёнка за руль», — сообщила она.

25 января москвичка, находившаяся в нетрезвом состоянии, посадила за руль автомобиля малолетнего ребенка. По данным следствия, на заднем сидении машины в этот момент находился еще один ребенок. Возбуждено уголовное дело.