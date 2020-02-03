Омбудсмен Москвы назвала безобразием инцидент с ребенком в каршеринге
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала безобразием ситуацию с ребенком, которого молодая мать посадила за руль каршерингового автомобиля. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости.
«Возьму на контроль эту ситуацию. Это безобразие», — цитирует Ярославскую агенство.
Омбудсмен также сообщила, что 25-летнюю мать ранее уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
«Поэтому здесь необходимо посмотреть, какой опасности подвергаются дети, если она сажает ребёнка за руль», — сообщила она.
25 января москвичка, находившаяся в нетрезвом состоянии, посадила за руль автомобиля малолетнего ребенка. По данным следствия, на заднем сидении машины в этот момент находился еще один ребенок. Возбуждено уголовное дело.