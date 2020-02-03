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16:29   3 Февраля 2020
Россия

Омбудсмен Москвы назвала безобразием инцидент с ребенком в каршеринге

Омбудсмен Москвы назвала безобразием инцидент с ребенком в каршеринге

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала безобразием ситуацию с ребенком, которого молодая мать посадила за руль каршерингового автомобиля. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости. 

«Возьму на контроль эту ситуацию. Это безобразие», — цитирует Ярославскую агенство. 

Омбудсмен также сообщила, что 25-летнюю мать ранее уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. 

«Поэтому здесь необходимо посмотреть, какой опасности подвергаются дети, если она сажает ребёнка за руль», — сообщила она. 

25 января москвичка, находившаяся в нетрезвом состоянии, посадила за руль автомобиля малолетнего ребенка. По данным следствия, на заднем сидении машины в этот момент находился еще один ребенок. Возбуждено уголовное дело. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #уголовное дело #общество #каршеринг

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