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 Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»
Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

 ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность
Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

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Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы
16:02   3 Февраля 2020
Россия

Рябцева разочаровалась в оппозиции из-за двуличности ее лидеров

Рябцева разочаровалась в оппозиции из-за двуличности ее лидеров

Экс-помощница главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева рассказала о своих отношениях с так называемой «оппозицией». Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» 3 февраля.

По ее словам, ключевым фактором стала двуличность представителей «оппозиции»:

«Я увидела то самое двуличие, когда они говорят одно, а делают другое».

Блогер отметила, что именно по этой причине либералы теряют сторонников.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #рябцева

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