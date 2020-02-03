Рябцева разочаровалась в оппозиции из-за двуличности ее лидеров
Экс-помощница главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева рассказала о своих отношениях с так называемой «оппозицией». Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» 3 февраля.
По ее словам, ключевым фактором стала двуличность представителей «оппозиции»:
«Я увидела то самое двуличие, когда они говорят одно, а делают другое».
Блогер отметила, что именно по этой причине либералы теряют сторонников.