Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому рухнул ниже 50 процентов, таковы итоги опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

О доверии нынешнему президенту страны заявили 49,4 процента опрошенных. Из них 20,7 процента сообщили, что доверяют Зеленскому, скорее доверяют — 28,7 процента.

О недоверии Зеленскому заявили 40 процентов граждан Украины: 20,5 процента полностью не доверяют ему, а 18,8 — скорее не доверяют.

У правительства Украины и его главы Алексея Гончарука дела обстоят еще хуже. О недоверии украинскому кабмину заявили 68,3 процента граждан, при этом 65,5 процента не доверяют лично премьер-министру. Аналогичные результаты по Верховной раде.

Эксперты говорят, что такого низкого уровня доверия к власти на Украине еще не было за время работы Владимира Зеленского на посту президента.