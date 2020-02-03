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Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

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16:04   3 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому рухнул ниже 50 процентов, таковы итоги опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

О доверии нынешнему президенту страны заявили 49,4 процента опрошенных. Из них 20,7 процента сообщили, что доверяют Зеленскому, скорее доверяют — 28,7 процента. 

О недоверии Зеленскому заявили 40 процентов граждан Украины: 20,5 процента полностью не доверяют ему, а 18,8 — скорее не доверяют. 

У правительства Украины и его главы Алексея Гончарука дела обстоят еще хуже. О недоверии украинскому кабмину заявили 68,3 процента граждан, при этом 65,5 процента не доверяют лично премьер-министру. Аналогичные результаты по Верховной раде. 

Эксперты говорят, что такого низкого уровня доверия к власти на Украине еще не было за время работы Владимира Зеленского на посту президента. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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