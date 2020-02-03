Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму

Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму

 Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»
Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

 ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность
Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

 Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы

Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы
Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму

Проект об индексации пенсий опекунов внесли в Госдуму

 Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»

Ходорковский может вложиться в проект «Грета Тунберг»
Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

 ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность
Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

 Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы

Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы
15:52   3 Февраля 2020
Россия

ЕР предложила россиянам решать, как распределять местные бюджеты

ЕР предложила россиянам решать, как распределять местные бюджеты

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании, который позволит гражданам участвовать в формировании местных бюджетов, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. <…> Президент России Владимир Путин поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», – заявил Турчак.

По словам Турчака, россияне в любом населенном пункте смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. Кроме того, законопроектпозволит регулировать вопросы отражения в местных бюджетах добровольных платежей юридических и физических лиц для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

Отмечается, что реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#ер #россияне #единая россия #турчак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...