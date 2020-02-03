ЕР предложила россиянам решать, как распределять местные бюджеты

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании, который позволит гражданам участвовать в формировании местных бюджетов, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. <…> Президент России Владимир Путин поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», – заявил Турчак.

По словам Турчака, россияне в любом населенном пункте смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. Кроме того, законопроектпозволит регулировать вопросы отражения в местных бюджетах добровольных платежей юридических и физических лиц для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

Отмечается, что реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.